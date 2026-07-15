Pipa vuelca cuando iba en sentido contrario

Dos personas lesionadas y daños materiales valuados en varios miles de pesos dejaron como saldo un percance de tránsito ocurrido en la colonia San José Terán, localizada en la capital chiapaneca, durante la mañana del martes.

Transcurrían aproximadamente las 10:05 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al número de emergencias 911, en donde les señalaban que había sucedido una volcadura con posibles heridos.

Por ello, se presentaron para tomar conocimiento a la 2.ª Norte y 1.ª Poniente de la colonia mencionada.

Colisión frontal

Se trataba de una pipa que transportaba gas LP y era conducida por Elvis Moreno “N” (28 años), quien se desplazaba en sentido contrario sobre la dirección referida.

Sin embargo, en ese momento la unidad acabó estampándose contra un transporte público en modalidad de colectivo de la marca Nissan Urvan de la ruta 5113, manejado por Marco Antonio “N” (36).

Tras la colisión, la pipa volcó sobre uno de sus costados. Como daño colateral, una camioneta Nissan NP-300 resultó con daños en la carrocería pues se encontraba estacionada y fue chocada por el transporte público.

Agentes viales puntualizaron que dos personas (pasajeros del colectivo) tenían estaban policontundidas de las extremidades. Fueron identificados como Fabián “N” (34) y María Luisa (62).

Ambos tuvieron que ser llevados de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.