Policía frustra un ataque armado; hubo detenidos

Un intento de ataque armado fue frustrado por elementos de la Policía Municipal de Palenque, luego de que dos presuntos motosicarios abrieran fuego contra un domicilio en la colonia Bajluntie, al sur de la ciudad. Los agresores fueron perseguidos durante varios minutos por calles de la zona urbana, en una intensa movilización que generó alarma entre los habitantes.

Atentado

De acuerdo con los primeros informes, una llamada anónima al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de dos individuos armados que se desplazaban en una motocicleta.

Testigos señalaron que los sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra al menos dos personas que se encontraban al exterior de una vivienda, aunque ninguno de los proyectiles logró impactar a las víctimas.

Ante la rápida respuesta de las fuerzas del orden, los agresores emprendieron la huida, iniciándose una persecución peliculesca que se extendió hasta el periférico Sur, cerca de la escuela primaria Fray Matías de Córdova.

En ese punto, los sospechosos perdieron el control del vehículo y derraparon, lo que permitió la detención de uno de ellos. El segundo implicado logró escapar a pie, internándose en la colonia Unitaria de los Trabajadores, donde varios vecinos reportaron haberlo visto portando un arma corta mientras corría por los callejones.

Otro arresto

Horas más tarde, trascendió que un segundo individuo fue capturado durante los operativos de búsqueda implementados por la Policía Municipal, aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el hecho ni sobre la identidad de los detenidos.

La situación generó un fuerte despliegue policial en la zona sur del municipio, donde se reforzó la vigilancia ante el temor de nuevos incidentes relacionados con la violencia armada.