Policía pierde la vida electrocutado

Un lamentable incidente sucedió en el cantón Libertad, luego de que un elemento de la Policía Municipal de Villa Comaltitlán muriera electrocutado mientras realizaba trabajos de mejora en su vivienda.

El agente, identificado como Viviano “N”, se encontraba levantando la estructura de un corredor cuando, de manera accidental, un montén metálico que manipulaba hizo contacto con un cable de alta tensión.

Solicitaron ayuda

Vecinos que presenciaron el momento escucharon un fuerte chispazo y corrieron a auxiliarlo, pero al verlo inconsciente sobre la banqueta solicitaron apoyo inmediato al número 911.

Minutos después arribaron corporaciones policiacas y personal de emergencia, quienes confirmaron que el policía ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada para evitar riesgos adicionales y permitir el trabajo de los peritos.

Compañeros de la corporación municipal, visiblemente consternados, reconocieron el cuerpo de Viviano “N”, quien se encontraba en su día de descanso y había decidido aprovecharlo para avanzar en la construcción de su hogar.

Elementos de Servicios Periciales llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

Aunque la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, los deudos insistieron en que se trató de un trágico accidente doméstico.