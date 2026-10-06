Policía queda malherido al caer de una patrulla

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Motozintla resultó lesionado al caer de la patrulla en que regresaba junto con otros agentes hacia la cabecera municipal, después de haber participado en un evento en la ciudad de Tapachula.

Fue sobre el tramo carretero que conecta a Tapachula con Viva México, a la altura de la entrada al fraccionamiento El Rosario, en donde ocurrió el incidente.

Se les atravesó un perro

Se dijo que en la parte trasera de la unidad oficial viajaban varios elementos policiacos, cuando presuntamente el chofer realizó un volantazo para evitar atropellar a un perro que se atravesó de pronto en la vía de comunicación.

Por la abrupta maniobra, el agente perdió el equilibrio y a consecuencia de esto se fue de espaldas y se golpeó fuertemente contra el pavimento, lo que lo dejó con diversas lesiones, entre ellas al parecer en la cabeza.

Ante el reporte recibido al número de emergencias 911, acudieron elementos de las diversas corporaciones policiacas y de servicios de socorro. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Asimismo, se dijo que se iniciaría una investigación para determinar con exactitud las circunstancias del incidente.

Sobre el contexto de los hechos, se dijo que los policías habían acudido a un evento en donde recibieron certificados de culminación de bachillerato, al igual que elementos de otros cuatro municipios de la región de la Costa, Soconusco y Sierra.