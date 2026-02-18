Policías se estrellan al ir a brindar auxilio

Con daños materiales y una persona lesionada se saldó el choque entre una patrulla de Tránsito y Vialidad Municipal contra un automovilista, en un bulevar de Comitán, cuando los agentes se dirigían a brindar auxilio en un percance que ocurrió minutos antes en otra parte de la ciudad.

Fue en el cruce del bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur y la 9.ª calle Sur, en donde se dio el incidente alrededor de las 16:00 horas del martes.

Se dirigían a ayudar

El choque ocurrió cuando los agentes viales, a bordo de la patrulla 354, circulaban rumbo al oriente con códigos y sirena encendida pues se dirigían a atender el reporte de un choque en el barrio San Sebastián.

De acuerdo a testigos, el conductor del automóvil particular no se detuvo para ceder el paso a la unidad policiaca, aunque el chofer que manejaba la patrulla tampoco tomó las precauciones necesarias al estar la luz roja del semáforo.

El vehículo oficial se estrelló en la parte lateral izquierda del Volkswagen Jetta, lo que dejó severos daños en las carrocerías y a una oficial policontundida. Por ello, una ambulancia con paramédicos de Protección Civil se presentó.