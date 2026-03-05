Por conato de incendio desalojan primaria

Un cortocircuito en el cableado originó un conato de incendio y diversas explosiones en la escuela primaria federal Profesor Eliseo Palacios, ubicada sobre la 16.ª Oriente, entre avenida Central y 1.ª Sur, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Tal situación se registró cerca de las 12:55 horas. Ante el reporte, elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la zona de la emergencia. En la institución educativa, los agentes observaron una densa humareda proveniente de la mufa de luz.

Los uniformados mencionaron que el cableado eléctrico había sufrido un cortocircuito y debido a ello se suscitaron explosiones y fuego.

Por lo anterior, el personal docente inmediatamente desalojó a todo el alumnado por una puerta trasera. Asimismo, hubo estudiantes con crisis nerviosa.

A su vez, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil (PC) Municipal atendieron el incidente.

Con el apoyo de extintores lograron sofocar el siniestro y pidieron la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender el tema de la mufa.

Al cabo de una hora, los oficiales y las unidades de ataque urbano controlaron la situación en la primaria.