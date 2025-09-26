Por conducir ebrio acaba volcando su automóvil

La madrugada del jueves se registró un aparatoso accidente vial en pleno corazón de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, luego de que un conductor presuntamente en estado de ebriedad perdiera el control de su automóvil y terminara volcado sobre la calle Diego de Mazariegos, justo a la altura del Museo de San Cristóbal (Musac).

Testigos señalaron que el vehículo al desplazarse a exceso de velocidad, se desestabilizó repentinamente y acabó recostado de lado con las llantas al aire, generando alarma entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Volcadura

De inmediato, varias personas se acercaron para auxiliar al conductor y a su acompañante, logrando sacarlos del interior del automóvil. Aunque presentaban golpes y signos de embriaguez, no se reportaron lesiones de gravedad.

El percance, ocurrido en una de las zonas más concurridas de la ciudad, pudo haber derivado en una tragedia mayor si hubiese habido peatones o vehículos circulando en ese momento. Afortunadamente, el área estaba despejada y no se registraron más personas afectadas.

Arrestados

Elementos de la Policía Municipal arribaron minutos después, aseguraron al responsable y a su compañero procediendo a su detención, el primero por manejar bajo los efectos del alcohol. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada y liberar la circulación en la calle.

Ambos fueron trasladados a los separos preventivos, donde serían puestos a disposición del Ministerio Público que será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.