Por corte de circulación motocicleta se estampa

Una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un accidente de tránsito suscitado sobre la 3ª Norte y 4ª Poniente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 15:25 horas, por lo que los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio del incidente.

Ahí, se informó que un presunto corte de circulación originó que un vehículo particular y un motociclista protagonizaran un fuerte impacto en esas calles.

Lesiones graves

De la colisión se informó que las lesiones sufridas por el motorista eran delicadas. En consecuencia, agentes viales capitalinos solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para atender a la persona en desgracia.

En minutos se movilizaron los cuerpos de auxilio para atenderlo. Momentos después fue trasladado a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.