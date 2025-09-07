Por corto, arde taxi en la Calzada al Sumidero

Un vehículo de la marca Nissan March, en modalidad de taxi con número económico 1857, se incendió en el estacionamiento de una tienda de autoservicio que está situada sobre la Calzada al Sumidero y la entrada a la colonia Kilómetro 4, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Siniestro

El siniestro se originó en la parte del motor, presuntamente por un cortocircuito en el sistema eléctrico, por lo que alcanzó la batería y posteriormente comenzaron las llamas que se extendieron hacia el interior del automóvil.

Alarmados, tanto el conductor como el pasajero descendieron sin perder el tiempo y pudieron salir ilesos.

Personas cercanas al lugar al ver que se estaba quemando el vehículo de transporte público, no dudaron en auxiliar rápidamente al chofer que logró abrir el cofre para controlar el voraz fuego con botellas de gaseosas compradas en la tienda de autoservicio.

Además, la ciudadanía que pasaba por la zona alertaron al número de emergencias 911 para que se movilizaran las unidades de ataque rápido y aseguraran el área.

También policías municipales se presentaron al sitio para brindar apoyo, asimismo, finalizar con el enfriamiento. Al final únicamente se registraron daños materiales y el susto de los ocupantes del taxi.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se hizo cargo de remolcar la unidad automotriz y remitirla a un taller mecánico.