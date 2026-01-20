Por cortocircuito, vehículo se incendia

Un vehículo en llamas provocó la movilización de varias corporaciones la mañana del lunes en una carretera del municipio de Ocozocoautla. Aunque no hay una versión oficial, todo parece indicar que un presunto cortocircuito fue lo que causó el siniestro que lo dejó como pérdida total.

Trascendió que minutos antes de las 09:00 horas, usuarios de la vía federal que comprende el tramo Ocozocoautla-Jiquipilas reportaron al 911 un siniestro en el cual estuvo involucrado un automóvil.

Labores

Por ello, el personal de Protección Civil se constituyó al kilómetro 102 en donde confirmaron el hecho e iniciaron los trabajos para extinguir las llamas con bolsas colapsables y extintores.

Tardaron algunos minutos en apagar el fuego, ya que las partes plásticas y el combustible lo avivaban más, esto dificultaba las labores.

Retiran restos

Finalmente, la unidad luego de ser enfriada quedó en calidad de abandonada pues en el lugar no se encontraba el propietario, solicitando al personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva el servicio de grúa con plataforma para retirar los restos de la vía de comunicación y liberar el paso vehicular.