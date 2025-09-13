Por dar vuelta en “u” corta la circulación a auto

Tres personas resultaron lesionadas en un fuerte accidente carretero registrado la tarde del viernes sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura del kilómetro 9 en Ribera de Cupía, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y rescate.

Mala maniobra

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:20 horas cuando un camión de carga, propiedad de una empresa privada, intentó dar una vuelta en “u” sin la debida precaución, efectuando un corte de circulación a un taxi de la ruta Comitán-San Cristóbal de Las Casas, con número de permiso SCT-CCC-010299.

La colisión fue de tal magnitud que el vehículo de transporte público quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que los ocupantes sufrieron múltiples lesiones, principalmente en brazos y piernas. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias.

Atención médica

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal (PC) de Chiapa de Corzo, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos. Posteriormente, luego de la valoración inicial se determinó que requerían traslado urgente a un hospital cercano, donde recibirían atención médica especializada.

Por más de una hora la circulación en la zona permaneció parcialmente bloqueada, mientras una grúa de plataforma retiraba las unidades involucradas, que fueron enviadas al corralón correspondiente para deslindar responsabilidades.

La Guardia Nacional División Caminos tomó conocimiento del percance e inició las diligencias de ley.