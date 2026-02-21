Por dar vuelta en “u” provoca un choque

Con lesiones menores, que no requirieron de traslado a un hospital, resultaron los conductores de una camioneta y un automóvil debido a un encontronazo en la carretera Tapachula-Puerto Madero, durante la tarde del viernes.

Los hechos ocurrieron a las 16:00 horas a la altura del kilómetro 12+300, cuando presuntamente la persona que manejaba una camioneta Chevrolet S10 de color rojo intentó dar vuelta en “u” para retornar.

La maniobra la hizo sin precaución alguna, por lo que no se dio cuenta que en el carril de alta velocidad se desplazaba un automóvil Nissan Versa de color azul, con el que se estampó.

Tras el violento impacto, los testigos realizaron el reporte del percance al número de emergencias 9-1-1, acudiendo paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) y de Protección Civil (PC).

Por ello, llevaron a cabo las revisiones pertinentes a los dos conductores que afortunadamente solo presentaron contusiones, nada grave, así que los estabilizaron en el sitio después de recibir los primeros auxilios.

Tenían seguro

Los daños materiales de las unidades fueron de consideración, aunque se dijo que ambas contaban con seguro, por lo cual evitarían la consignación ante el Ministerio Público (MP).

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se encargó de iniciar el proceso correspondiente para el deslinde de las responsabilidades al momento.