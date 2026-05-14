Por evadir bovino en la vía lo impactan por alcance

Un par de personas afectadas, dos vehículos siniestrados y una vialidad semiobstruida fue el saldo de una fuerte colisión ocurrida por la noche en el municipio de Jiquipilas. Los primeros informes señalan que había ganado deambulando sobre el camino.

Trascendió que minutos antes de las 20:00 horas, usuarios del tramo puente La Cintal-Las Jotas reportaron a emergencias un accidente que involucraba un vehículo compacto tipo Aveo azul con placas Chiapas, el cual tras intentar librar a cerca de 15 bovinos frenó de golpe, provocando que otra unidad se impactara por detrás.

Mujer lesionada

Del segundo afectado, una Captiva color gris con placas del estado, fue atendida una mujer de avanzada edad, quien presentaba lesiones de consideración, mismas que provocaron que cuerpos de emergencia se constituyeran al kilómetro 83 para valorarla y trasladarla hacia el centro médico más cercano.

Finalmente, los involucrados que no presentaron lesiones permanecieron en el lugar a la espera del personal de la Guardia Nacional (GN), para que ayudaran con el deslinde de responsabilidades, así como el retiro de los vehículos a un sitio menos riesgoso o bien, al corralón municipal.