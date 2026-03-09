Por evitar chocar, derrapa y sale herido

Con diversas lesiones resultó un joven motociclista al derrapar la unidad que manejaba en el tramo carretero de Tapachula hacia el ejido 20 de Noviembre, presuntamente para evitar impactarse contra una combi del servicio de transporte colectivo .

Pablo “N”, de 18 años de edad, presentó diversas lesiones y tras ser atendido en el lugar por paramédicos del Grupo Servicios Auxiliares de Emergencias (SAE), fue trasladado al hospital regional.

Se dijo que el involucrado conducía su motocicleta cuando una combi de pasajeros le hizo corte de circulación y, para evitar impactarse, realizó una brusca maniobra, lo que provocó que perdiera el control y derrapara, quedando fuera de la cinta asfáltica.

El conductor de la unidad colectiva no detuvo su marcha, mientras que personas que presenciaron el percance dieron aviso al 9-1-1, lo que permitió que arribaran los paramédicos que le brindaron la atención.

Se dijo que el motorista presentaba heridas abrasivas en el hombro derecho y otras partes del cuerpo, lo que motivó su traslado al hospital para que reciba atención especializada.