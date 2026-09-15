Por falla en los frenos, tráiler avanza sin chofer

Un tráiler estacionado que tuvo una falla en los frenos avanzó varios metros sin chofer y volcó sobre la carretera Comitán-Teopisca, el lunes por la mañana, lo que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 09:30 horas que se registró el accidente en el kilómetro 168 de la vía federal 190, a dos kilómetros de la entrada norte de la ciudad comiteca.

Sin control

El incidente se dio al momento en que el operador del tractocamión de la marca Kenworth de color azul se estacionó frente a una tienda comercial en las inmediaciones del entronque al libramiento Norte, para indagar la desviación de unidades de carga y hacer unas compras.

Sin embargo, una falla en el sistema de frenos provocó que el tráiler empezara a avanzar, recorriendo varios metros sin el conductor hasta llegar a una curva, en donde se salió del camino y volcó sobre el costado derecho.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia y unidades de ataque rápido del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos y bomberos tomaran conocimiento del hecho.

El incidente solo dejó daños materiales y sin reporte de lesionados, por lo que oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras llegaron para brindar apoyo vial y atender el percance, realizando los peritajes para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Trabajadores del servicio de grúas llevaron a cabo las maniobras para el rescate del tráiler y después remolcarlo al corralón. El tráfico se interrumpió una hora, en tanto se realizaban los trabajos pertinentes.