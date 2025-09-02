Por falla mecánica arrollan y matan a joven

A una camioneta aparcada le fallaron los frenos y se puso en marcha sobre la avenida Ernesto Zedillo, justo en la esquina con la calle Vicente Suárez de la colonia 27 de Febrero, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del lunes, lo que provocó que atropellara y matara a una joven.

El reporte fue proporcionado al 911 alrededor de las 07:30 horas, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento.

Deceso de peatón

Ahí, les informaron que una camioneta SUV Renault Duster se encontraba estacionada, sin embargo, de pronto tuvo una falla mecánica y acabó poniéndose en marcha. La unidad particular tomó la pendiente y se subió a la banqueta.

El vehículo avanzó aproximadamente 200 metros hasta pasarle encima a una joven que fue identificada como Elvia Laura “N” (23 años), quien esperaba en la esquina el transporte público en modalidad de colectivo para dirigirse hacia su trabajo.

Elvia quedó debajo de la unidad y los alarmados vecinos corrieron rápidamente a su auxilio.

Mientras tanto, la SUV se estrelló contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tardó en llegar la ayuda

Tras marcar en reiteradas ocasiones, transcurrieron casi 45 minutos para que acudiera una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y trasladaran a Elvia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza.

Luego de agonizar en el hospital, la joven perdió finalmente la vida debido a un colapso total del tórax.

Durante el trayecto se dijo que la joven había tenido un paro cardiorrespiratorio, por lo que su estado de salud en un principio fue reportado como crítico.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar la Renault Duster y fue remitida al corralón en turno.