Por ganar pasaje, colisionan colectivos

Dos transportes públicos en modalidad de colectivo protagonizaron un percance vial durante la mañana del viernes en Comitán, cuando los choferes se peleaban el pasaje.

El incidente dejó solamente daños materiales y movilizó a agentes de Tránsito Municipal, para tomar conocimiento de los hechos.

Fue sobre la avenida Pantaleón Domínguez, entre las calles Zaragoza y Agustín García de la colonia Miguel Alemán, al sur poniente de la ciudad, en donde se reportó el percance alrededor de las 09:30 horas.

El percance se dio debido a que los conductores de los colectivos de las rutas 41 y 42, dos unidades de la marca Toyota Hiace que cubren las colonias de Chichimá y El Sabinal, circulaban rumbo al bulevar a exceso de velocidad.

Al tener el mismo recorrido, competían entre sí para ganar el pasaje. Uno de los colectiveros intentó ganar el paso cuando subió a un pasajero y después aceleró para adelantarse al otro vehículo, lo que provocó la colisión por corte de circulación.

Las dos unidades de transporte público quedaron varadas frente al parque de la colonia e interrumpieron el tráfico, lo que provocó a que automovilistas reportaran el incidente al número de emergencias 911.

Rápidamente llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y llevar a cabo los peritajes necesarios; asimismo, exhortaron al diálogo entre los involucrados para el pago de reparación de daños y así deslindar responsabilidades al momento.