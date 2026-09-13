Por legítima defensa, libre quien abatió a delincuente

El sábado durante su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre un intento de robo y homicidios registrados en el municipio de Unión Juárez.

Ahí, perdió la vida Martha “N” luego de que Elio “N” disparara en su contra, además de lesionar a Cinthia Berenice “N”, quien actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

Mencionó que el delincuente falleció en el lugar de los hechos tras un forcejeo con Otilio Antonio “N”, hijo de la víctima, quien acudió al auxilio de sus familiares. Asimismo, indicó que Otilio Antonio “N” fue puesto en libertad al acreditarse la legítima defensa.

También, dijo que se aseguró un arma de fuego del calibre .22 mm y que continúan las investigaciones, debido a que al parecer hay otra persona involucrada.

Agresores sexuales

Asimismo, el fiscal general mencionó la detención de dos presuntos agresores sexuales de Tapachula; el primero es Benjamín “N”, presunto responsable de pederastia en agravio de una adolescente, por hechos ocurridos en diciembre de 2024 en la colonia Nuevo Mundo.

Explicó que en agosto de 2025 se libró la orden de aprehensión que ya fue ejecutada, por lo cual enfrenta la justicia y se solicitarán hasta 15 años de prisión.

De igual manera, dio a conocer que en junio de 2026 en el fraccionamiento Universo, hubo una denuncia de abuso sexual agravado en perjuicio de una víctima menor de edad de identidad reservada, por lo que se detuvo a Hugo “N” como presunto responsable.

Detalló que en agosto se libró la orden de aprehensión y el pasado 8 de septiembre se cumplimentó el mandamiento judicial, por lo cual se solicitarán hasta 22 años de cárcel por este delito.

Jorge Llaven añadió que son delitos de tipo sexual que muchas veces se cometen al interior de los hogares, por lo que pidió la colaboración de la población en las acciones de prevención y denuncia de estas conductas.

Al hablar sobre la incidencia delictiva en Tapachula, durante los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, informó que registró un descenso del 10 %.

También, se iniciaron 851 carpetas de investigación; mientras que en delitos de alto impacto hubo una reducción del 14 %. Sin embargo, reconoció un incremento en casos de feminicidio, al pasar de uno a cinco casos.