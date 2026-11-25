Por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso de 14 personas tras hechos ocurridos en el municipio de Benemérito de las Américas.

Además de la asociación, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), en su Fiscalía Federal en Chiapas obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, con sede en Cintalapa de Figueroa, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Arrestados

Derivado de denuncias sobre la presencia de personas armadas, Adrián “N”, Olvin “N”, Elgar “N”, Daniel “N”, Yovani “N”, Luis “N”, Omar “N”, Anderson “N”, José Luis “N”, José “N”, Cecilio “N”, Pastor “N”, Ezequiel “N” y Ernesto “N” fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva cuando realizaban recorridos de disuasión y prevención del delito en las inmediaciones del municipio de Benemérito de las Américas.

En la colonia Bellavista, en el municipio referido, los elementos de seguridad se encontraron frente a un grupo de 14 civiles que portaban armas de fuego largas y chalecos tácticos. Ante esta situación, mediante una intervención coordinada y sin efectuar un solo disparo, lograron desarmarlos y detenerlos. Como resultado de la acción, se aseguraron 12 armas de fuego largas tipo fusil, 86 cargadores, mil 707 cartuchos y 17 chalecos tácticos, cada uno con dos placas antibalas.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.