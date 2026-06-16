Por lo menos 12 lesionados deja volcadura de combi

Al menos 12 personas resultaron lesionadas al volcar una combi de transporte público que se desplazaba en el tramo carretero de la comunidad Manuel Lazos en el municipio de Tuxtla Chico hacia Tapachula, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Accidentado

Fue a la altura del cantón El Aguinal, en la demarcación de Tuxtla Chico, en donde ocurrió el percance cuando el chofer de la unidad perdió el control y terminó volcando a un costado de la vía.

Ante el reporte al número de emergencias 911 arribaron los paramédicos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y de la Comisión de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron atención a los pasajeros heridos.

Se aclaró que pese a la magnitud del incidente no se reportaron personas fallecidas y de los 12 lesionados, al menos la mitad de ellos no requirieron de traslado a un hospital.

Elementos de las corporaciones policiacas y de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hicieron cargo de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la volcadura.

Precauciones

Asimismo, se recomendó a las empresas del transporte público y a los conductores que revisen sus unidades antes de salir a prestar el servicio en carretera.

Los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos ya que el colectivo quedó con las llantas hacia arriba.