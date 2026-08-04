Por mala maniobra vuelca automóvil

Durante la tarde del lunes, con una persona lesionada y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue como saldó un accidente de tránsito registrado en la colonia Patria Nueva, localizada en la capital chiapaneca.

Transcurrían las 16:20 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al número de emergencias 911, por lo cual arribaron a la calle Sándalo Sur, entre las avenidas Roble Oriente y Cerda Poniente, cerca del mercado público.

Accidente múltiple

Al llegar les informaron que el conductor de un automóvil particular tipo sedán, con placas de circulación del estado de Chiapas, se desplazaba sobre la zona mencionada.

Sin embargo, al hacer una mala maniobra provocó que perdiera el control y se estrellara contra un vehículo de la marca Toyota Corolla, el cual yacía estacionado. La unidad responsable volcó y acabó recargada en la góndola de una camioneta de la marca Ford.

Los policías de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron a la vista una persona, quien se encontraba lesionada, así que solicitaron la presencia de los paramédicos.

En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas que le proporcionó los primeros auxilios y procedió a valorarla. Al parecer no tenía nada grave, solo golpes leves.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y de remitirlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad.