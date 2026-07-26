Por mala maniobra vuelca en libramiento

Una mala maniobra hizo que un automovilista perdiera el control del volante y volcara sobre el libramiento Norte, a la altura del bulevar Andrés Serra Rojas justo frente a la Torre Chiapas, en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante las primeras horas del sábado.

El hecho fue registrado alrededor de las 05:35 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sentido de poniente a oriente, en el carril de alta velocidad en donde tuvieron a la vista un vehículo recostado sobre el toldo y con considerables daños.

Exceso de velocidad

Les dieron a conocer que la persona que manejaba un automóvil particular de la marca Nissan Aprio, con placas de circulación del estado de Chiapas.

Los oficiales mencionaron que fue una mala maniobra y el exceso de velocidad lo que causó el fuerte percance.

Debido a la colisión se vio afectado un muro de contención de concreto que divide ambos carriles y la barra de contención lateral.

A pesar de lo aparatoso, el conductor acabó únicamente con lesiones menores y solo fue atendido por paramédicos del Instituto de Bomberos, descartando posibles fracturas al momento.

Poco tráfico

Tras el incidente, el tráfico en la zona se vio afectado durante aproximadamente una hora, pero por fortuna no hubo largas filas de vehículos debido a la hora que era; mientras tanto, los equipos de emergencia realizaron las maniobras de rescate y retiro de la unidad.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones al manejar por esta vía rápida, especialmente en las primeras horas del día, donde la visibilidad puede reducirse.

El libramiento fue finalmente despejado y la circulación se restableció a la normalidad poco antes de las 07:00 horas, después de concluir las labores de limpieza en la cinta asfáltica.