Por manejar ebrio embiste a motorista

De nueva cuenta quedó en evidencia que el consumo de bebidas alcohólicas y el volante no deben mezclarse. Durante la tarde-noche ocurrió un aparatoso accidente relacionado con esta causa en la ciudad de Palenque.

El incidente tuvo lugar sobre el bulevar Palenque-Pakal Ná, a la altura de la entrada del centro ecoturístico La Cañada.

Ahí, el conductor de una camioneta de carga de tres toneladas, perteneciente a una empresa conocida en la ciudad, atropelló a una motocicleta que era manejada por un menor de edad.

Hospitalizado

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de Protección Civil. Estos últimos atendieron a un adolescente de 16 años de edad, quien después de ser valorado fue llevado al hospital general para recibir atención médica especializada.

Los uniformados aseguraron al conductor de la camioneta que se encontraba alterado, y presuntamente bajo los efectos del alcohol, para posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Las unidades involucradas fueron puestas bajo resguardo para el procedimiento correspondiente y el deslinde de responsabilidades.