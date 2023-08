Por no ceder el paso, colisiona a una patrulla

De acuerdo con las autoridades, aproximadamente a las 23:00 horas del viernes se registró un percance entre una patrulla de la SSPC y un vehículo con placas particulares, en el municipio de Tapachula.

Sobre los hechos se dio a conocer que el conductor de un Chevrolet Aveo de color gris, transitaba de oriente a poniente sobre la calle 19.ª Oriente y al cruzar la avenida Central Norte, tenía la luz verde a su favor.

Sin embargo, una camioneta Toyota Hilux habilitada como patrulla de la Policía Municipal, con número 0439, que se dirigía a cubrir una emitida por el 911, la cual llevaba la sirena encendida, al pasar el semáforo en rojo el conductor del automóvil particular no la escuchó, por lo que no detuvo su marcha e impactó a la unidad policiaca en el costado derecho.

Daños

El Aveo quedó con daños en la parte del frente, mientras que en la patrulla se activaron las bolsas de seguridad y acabó con averías en el costado mencionado.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a bordo de la ambulancia 189, quienes valoraron a un agente de la Policía Municipal y al conductor particular, pero no fue necesario el traslado de ninguno a un hospital.

Los involucrados llamaron a sus aseguradoras, quienes pagarán los daños que presuntamente ascienden a más de 200 mil pesos.