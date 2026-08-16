Por presunta invasión de carril se va a un barranco

Una mala maniobra fue la causa de que un automovilista saliera del camino y se precipitara al fondo de un barranco sobre la carretera a Villaflores, en el tramo que comunica a Copoya con Tuxtla Gutiérrez a la altura de La Virgencita.

El accidente ocurrió cuando automovilistas reportaron a los números de emergencias que una camioneta tipo SUV de color blanco se había accidentado.

Al lugar llegaron los elementos de los cuerpos de emergencia, quienes localizaron la unidad en el fondo del desnivel y al conductor lesionado, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos.

De acuerdo con la versión proporcionada por el afectado, circulaba con dirección hacia la capital chiapaneca cuando otro vehículo que iba en sentido contrario invadió el carril contrario.

Para evitar el impacto frontal hizo una abrupta maniobra y posteriormente intentó detener la camioneta, pero los frenos no respondieron a tiempo.

La unidad abandonó la carretera y se desbarrancó, donde quedó aproximadamente cinco metros por debajo del nivel de la cinta asfáltica.

Paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal valoraron al conductor y determinaron que tenía únicamente golpes contusos, sin lesiones que requirieran su traslado a un hospital.

Agentes policiacos llevaron a cabo las primeras diligencias y recabaron información sobre lo ocurrido; posteriormente, una grúa ingresó al barranco para las maniobras necesarias y sacar la SUV, que fue transportada a un corralón.