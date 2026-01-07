Por presunto acto de corrupción, detienen a dos funcionarios

El grupo interinstitucional conformado por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de un exalcalde y de un presidente municipal en funciones.

El primero se trató de Enoc “N”, presunto responsable del delito de atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado.

Esto fue cometido en agravio de la seguridad pública, por hechos ocurridos entre julio y noviembre de 2025 en el municipio de Tapalapa.

De acuerdo con los hechos, un grupo armado de aproximadamente 100 personas ingresó e impuso como “nuevo líder” al inculpado, por quien eran encabezados, amenazando a la población.

Asimismo, establecieron toques de queda, intimidando al director de Seguridad Municipal e interrumpiendo reuniones ciudadanas y proyectos.

El indiciado, quien fue presidente municipal en el periodo 2012-2015 en Pueblo Nuevo Solistahuacán, fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa, quien determinará su situación legal.

Además, detuvieron a Ernesto “N”, como probable responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, así como actos de corrupción y malversación de recursos públicos, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa.

También se integró una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como presidente municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales.

La Fiscalía General del Estado reiteró que no se permitirán actos que laceren al pueblo chiapaneco; sin distinción alguna, toda persona que incurra en conductas delictivas será investigada y presentada ante la justicia.