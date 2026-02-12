Por presunto corte de circulación resulta herido

Sobre la carretera Palenque-Ocosingo, un hombre presentó golpes contusos, heridas abrasivas y posibles fracturas después de verse involucrado en un accidente en la demarcación del municipio de Salto de Agua.

De acuerdo con datos recabados, el percance sucedió a la altura de una zona de curvas peligrosas, muy cerca de la entrada al centro ecoturístico Cascadas de Misol-Ha, un tramo considerado de alto riesgo por lo sinuoso del camino.

Accidente

En el lugar, civiles auxiliaron al conductor de una motocicleta —quien se identificó como Simón “N”, con domicilio en el municipio de Tumbalá—, mismo que señaló que un tractocamión con remolque presuntamente le cortó la circulación al invadir su carril.

Según su versión, el motociclista fue ligeramente impactado por la pesada unidad, lo que provocó que perdiera el equilibrio y el control de la motocicleta. Tras derrapar, cayó de forma aparatosa sobre la cinta asfáltica, sufriendo diversas lesiones y una posible fractura.

El hecho fue reportado a los números de emergencia; sin embargo, ante la demora en la llegada de los servicios de auxilio, el lesionado fue trasladado por particulares a bordo de un mototaxi Pochimóvil a un hospital cercano para su valoración y atención médica especializada inmediata.

Testigos indicaron que el chofer del tráiler no detuvo su marcha y continuó su trayecto con rumbo desconocido. Autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y tratar de hallar al otro implicado.