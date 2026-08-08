Por presunto corte de circulación, se estrellan en cruce

Con una mujer lesionada, dos vehículos siniestrados y una vialidad semiobstruida, se saldó un accidente sucedido la mañana del viernes al oriente del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que un posible corte de circulación provocó el percance que derivó en la movilización de los socorristas.

Colisión

Trascendió que minutos antes de las 11:00 horas, automovilistas observaron una colisión entre un sedán Nissan Tsuru de color gris y una Urvan con logos de una empresa de telecomunicaciones, los cuales se accidentaron sobre la carretera Internacional y la 4.ª calle Oriente.

Por ello, elementos de la Guardia Estatal Preventiva al ver el incidente vial se constituyeron rápidamente e informaron a Protección Civil (PC) para que brindara la ayuda médica.

Esto debido a que en el automóvil se encontraba una persona del sexo femenino, de la tercera edad, con presuntas lesiones, además de otros pasajeros con dolores corporales en el segundo vehículo involucrado.

Al lugar también arribó personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva para corroborar los datos de lo ocurrido y ayudar a determinar el deslinde de responsabilidades; mientras tanto, la fémina fue trasladada a un hospital.

Surgió la versión de manera extraoficial que indicaba que la Urvan transportaba personal sobre el carril de alta velocidad con dirección al oriente, justo al momento en que el Tsuru cruzaba el semáforo y alcanzó a se impactado por un costado, finalizando su trayectoria a mitad del bulevar.