Por rescatar gato cae de 15 metros de altura; está grave

De 15 metros de altura se precipitó un joven de 25 años luego de intentar rescatar a un gatito en la colonia Residencial Hacienda, en la ciudad capital.

El reporte indicaba que el lamentable hecho ocurrió sobre la avenida Durango, esquina con la calle San Cristóbal.

Ahí, un joven de nombre Fernando “N” ingresó al kínder Pequeño Mundo, pues dijo haber escuchado los maullidos desesperados de un gato que yacía en lo alto de uno de los edificios.

Así que, sin pensarlo demasiado, Fernando resolvió trepar hasta el techo y poner a salvo al pequeño felino.

Caída al vacío

No obstante, al dar un paso en un techo de lámina de fibra de vidrio, terminó precipitándose al vacío.

La altura estimada fue de 15 metros, cayendo al interior del área de los baños de esta institución educativa.

En consecuencia, al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron rescatarlo y brindarle la atención prehospitalaria por las heridas.

Una ambulancia de Protección Civil (PC) se encargó de su traslado a un nosocomio, en estado grave.