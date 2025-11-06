Por semaforazo chocan vehículos particulares

Durante la madrugada del miércoles, una persona lesionada y daños materiales valuados en varios miles de pesos fueron el saldo de un accidente de tránsito sobre el bulevar Ángel Albino Corzo y 13.ª Oriente, en la capital chiapaneca.

Se pasaron el rojo

El reporte se generó aproximadamente a las 00:55 horas, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al lugar tras recibir el llamado de auxilio.

Al arribar encontraron dos vehículos particulares con visibles daños en las partes frontales, informan, luego de protagonizar un semaforazo, según indicaron los primeros informes de los oficiales.

Los paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech) se movilizaron de forma rápida para brindar la atención prehospitalaria a los ocupantes.

Después de la valoración, se detalló que uno de ellos presentaba lesiones menores que no requerían de traslado a un hospital. El resto de los afectados también fue evaluado y confirmaron que ninguno necesitaba mayor atención médica.

Al Ministerio Público

Mientras tanto, los policías de Tránsito llevaron a cabo las diligencias correspondientes para documentar el percance y entrevistaron a los conductores, quienes más tarde fueron presentados ante el Ministerio Público (MP) para rendir su declaración y proceder al deslinde de responsabilidades.

Para finalizar el hecho, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades afectadas que fueron enviadas al corralón en turno.

La vialidad quedó liberada en su totalidad cerca de una hora después, mitigando las afectaciones al tránsito nocturno en la zona.