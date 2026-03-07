Por semaforazo, se impactan en camioneta

Con lesiones diversas resultó una pareja al impactar la motocicleta en que se desplazaban contra una camioneta, en la colonia 5 de Febrero, al norte de Tapachula.

Ante el reporte del percance en la esquina de la 8.ª avenida Norte y 25.ª calle Poniente, en donde funcionan semáforos, se movilizaron los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Luz verde

En el lugar quedaron tirados una pareja de jóvenes —hombre y mujer—, quienes viajaban en una motocicleta color rojo, los cuales fue auxiliados por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital.

Se dijo que estos se desplazaban de oriente a poniente sobre la 25.ª Poniente, pero al llegar a la 8.ª Norte, al contar con el siga del semáforo continuaron su circulación, cuando una camioneta negra les hizo corte de circulación, generándose el fuerte impacto.

Daños

La pareja quedó tirada sobre la cinta asfáltica, aunque se dijo que gracias a que portaban cascos de seguridad, la situación no pasó a mayores. Los daños materiales también ascienden a varios miles de pesos.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las investigaciones relacionadas con el percance para el deslinde de las responsabilidades.

Seguro

Aunque se dijo que la camioneta contaba con seguro, evitando así la consignación ante la autoridad ministerial.