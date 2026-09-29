Por tratar de ganar el pasaje causan aparatoso choque

Un aparatoso accidente entre dos unidades de transporte público dejó como saldo 15 pasajeros lesionados, luego de que uno de los colectivos terminara volcado sobre la calzada Fidel Velázquez, en la zona norte-oriente de la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del lunes.

El percance se registró en el tramo comprendido entre las colonias Paraíso y 24 de Junio, donde los colectivos colisionaron mientras circulaban por esta importante vía.

Imprudencia al volante

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, uno de los vehículos, identificado con el número económico 128, se desplazaba en dirección de norte a sur cuando presuntamente habría intentado ganar el pasaje a otro correspondiente a la Ruta 49.

La maniobra habría provocado que ambos se encontraran de manera repentina, ocasionando un fuerte impacto. Debido a la fuerza de la colisión, el colectivo de la Ruta 49 perdió estabilidad y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

La combi fue arrastrada varios metros después del choque, mientras que los cristales de la parte delantera y trasera se rompieron como consecuencia del impacto.

Los fragmentos de vidrio alcanzaron a algunos de los pasajeros que viajaban en el interior, provocándoles diversos cortes.

La emergencia movilizó a personal de los cuerpos de auxilio, entre ellos elementos de Protección Civil e Instituto de Bomberos Chiapas, quienes acudieron con unidades de atención prehospitalaria para valorar a las personas afectadas.

Los paramédicos llevaron a cabo una primera evaluación de los pasajeros y determinaron que 15 personas requerían atención médica debido a las heridas sufridas durante el accidente.

Afectados

De acuerdo con el reporte preliminar, ocho de los afectados fueron valorados como estables y fuera de peligro. Otros seis pasajeros presentaban fracturas y golpes considerados delicados, por lo que recibieron atención especializada y fueron canalizados para continuar con su valoración médica.

Una más fue reportada con lesiones críticas, por lo que se le brindó atención prioritaria ante la gravedad de su estado.

Mientras los cuerpos de emergencia trabajaban con los pasajeros, la zona permaneció bajo atención de las autoridades para evitar otro incidente y permitir las labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.

Retiro de colectivos

El percance provocó afectaciones momentáneas a la circulación, debido a que uno de los colectivos quedó volcado y obstruía el camino, por lo que fue necesario realizar maniobras.

Aproximadamente una hora después, dos grúas con plataforma arribaron para llevar a cabo el aseguramiento y transporte de los vehículos siniestrados al corralón en turno, donde permanecerán mientras se llevan a cabo las diligencias.

Será mediante los peritajes y las investigaciones de las autoridades competentes como se determine con precisión la mecánica del accidente y se establezcan las responsabilidades correspondientes entre los choferes.