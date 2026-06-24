Por una presunta insolación hallan muerto a sujeto

La localización de un hombre sin vida a la orilla de una calle generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en el poblado de San José El Limar, perteneciente al municipio de Tila.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona que permanecía inmóvil a un costado de la vialidad.

Al arribar al sitio, elementos policiacos encontraron a un individuo tendido bocabajo, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil.

Tras realizar la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. Versiones preliminares señalaron que habría permanecido varias horas en el lugar antes de ser reportado por transeúntes.

Fue identificado

La persona fue identificada como Genaro “N” (46 años), originario de la comunidad Primero de Enero, ubicada en el municipio de Salto de Agua.

Posteriormente, el área fue acordonada para permitir las diligencias de las autoridades.

Sin embargo, de acuerdo con información recabada en el sitio, familiares y autoridades comunitarias solicitaron que no se realizara el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia, en apego a usos y costumbres de la región.

Hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa del deceso. Entre las hipótesis preliminares se mencionó una posible exposición prolongada al calor o alguna condición relacionada con el consumo de alcohol, aunque ninguna versión ha sido confirmada.