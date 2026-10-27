Presunta extorsionadora operaba desde Tamaulipas

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la detención de Alondra “N” realizada mediante la colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, como presunta responsable del delito de extorsión agravada.

Esto fue cometido en perjuicio de cinco personas de identidades reservadas, por hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2025 en el municipio de Tapachula.

Señaló que presuntamente la inculpada era encargada de cobrar extorsiones que se cometen en Chiapas, siendo detenida en la colonia Emilio Portes Gil, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo a las investigaciones, las víctimas recibieron una llamada mediante la cual fueron obligadas a trasladarse a un hotel, las manipularon y presionaron para entregar diversas cantidades de dinero.

Sumó más de 150 mil pesos, bajo simulación de la privación de la libertad, siendo aisladas durante 10 horas.

Refirió que gracias al trabajo de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y la Unidad de Inteligencia, se logró identificar a las personas que realizaban las llamadas y el lugar de donde se efectuaban.

La presunta responsable ya se encuentra recluida en el penal de Tapachula donde enfrentará la justicia por este delito.

Jorge Llaven convocó a la ciudadanía a denunciar y solicitar el apoyo a través del 911, el 089 y el programa “No Te Enganches”, para que haya una oportuna acción de las autoridades.

Precisó que en la última semana se registró un descenso de 28 % en llamadas de extorsión y se recibieron 31 denuncias, mediante las cuales se solicitaban en total 160 mil 500 pesos, monto que se evitó que llegara a manos de la delincuencia gracias a que las personas denunciaron.

Detienen a homicida

Asimismo, dio a conocer que debido a la coordinación con el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) se detuvo a Luis Enrique “N” en la ciudad de Tapachula, quien tenía una orden de captura en Guatemala como presunto responsable del delito de homicidio agravado, emitida en julio de 2025.

Indicó que el inculpado ya fue entregado a las autoridades migratorias para que sea repatriado y enfrente la justicia en su país de origen.

Al respecto, el fiscal informó que en lo que va del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar se han capturado a 13 personas extranjeras con órdenes de captura o de aprehensión.

De estas, ocho son originarias de El Salvador, tres de Guatemala y dos de Honduras, quienes han sido repatriadas para que sean juzgadas en esos países.

Baja inseguridad

Durante la transmisión, Llaven Abarca apuntó que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la percepción de inseguridad en Tuxtla Gutiérrez pasó de 90.6 % en diciembre de 2024 a 63.5 % en la última medición, y del cuarto lugar nacional al lugar 37.

Sobre la incidencia criminal en la capital del 19 al 25 de octubre, comentó que en delitos diversos hubo 20 denuncias; en delitos de alto impacto no se tuvieron; en delitos sexuales siete inicios de carpeta de investigación y en violencia familiar, 27 denuncias.