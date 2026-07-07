Presunta falla en frenos provoca fuerte choque

El encontronazo entre dos camionetas de transporte ejidal se registró el lunes al mediodía sobre la avenida 12 de Octubre y esquina con la 5.ª Poniente, detrás del mercado público Guadalupe, en la ciudad de Palenque.

De acuerdo con testigos, una de las unidades procedente del ejido Tortuguero, perteneciente al municipio de Salto de Agua, circulaba sobre la calle cuando el vehículo presuntamente tuvo una falla en el sistema de frenos.

Lo anterior ocasionó que se impactara contra otra camioneta de pasajeros del ejido Santa Cruz, perteneciente al municipio de Palenque, que transitaba con preferencia sobre la avenida.

Por poco lo atropellan

La colisión estuvo a punto de alcanzar a un hombre que transportaba alimento para perros en un diablito de carga y que caminaba por el lugar. Afortunadamente, logró ponerse a salvo y no sufrió lesiones, aunque la mercancía fue aplastada.

Pese a lo aparatoso del percance, los conductores de ambas unidades resultaron ilesos. El saldo preliminar fue de cuantiosos daños materiales y crisis nerviosa entre los involucrados.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de los vehículos con apoyo de grúas, con el objetivo de restablecer la circulación en la zona.