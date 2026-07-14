Presunta falla mecánica provoca fuerte colisión

Durante la mañana del lunes, un aparatoso accidente entre un automóvil particular y un camión de carga dejó como saldo una persona lesionada y considerables daños materiales sobre la autopista Ocozocoautla-Arriaga, a la altura del kilómetro 89, cerca de la caseta de cobro.

En el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Versa de color celeste y una unidad de color blanco, perteneciente a una empresa dedicada a la actividad porcina. Al parecer todo se derivó de una falla mecánica en uno de los vehículos, lo que hizo que invadiera el carril contrario.

Tras el fuerte impacto frontal, el automóvil quedó severamente destruido sobre la carpeta asfáltica, mientras que el conductor resultó con contusiones. Paramédicos acudieron para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica inmediata.

El camión involucrado fue localizado abandonado en el sitio, ya que el chofer presuntamente se retiró antes de la llegada de las autoridades.

Personal de auxilio vial y corporaciones de seguridad atendieron la emergencia, debido a que la circulación en la autopista se había visto afectada por los vehículos que obstruían ambos carriles.

Por último, elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.