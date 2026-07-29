Presunto agente es arrestado tras colisión

Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito, el cual derivó en la detención de un hombre que presuntamente se identificó como elemento del Servicio de Protección Federal y que, de acuerdo con autoridades municipales, habría intentado evitar su aseguramiento tras el percance, esto en el municipio de Palenque.

Los hechos se registraron sobre el bulevar de la avenida Juárez, frente al hospital general, donde colisionaron un automóvil Volkswagen Vento de color blanco, un taxi con número económico 243 y una camioneta Nissan de color rojo.

Provocó choque múltiple

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Volkswagen Vento habría sido el presunto responsable del incidente que dejó daños materiales en las tres unidades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como agentes de Tránsito y Vialidad, quienes iniciaron las diligencias para atender el percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Durante la intervención, el conductor del Vento aseguró ser mando del Servicio de Protección Federal e intentó hacer valer esa presunta investidura para evitar que los oficiales actuaran.

Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando el individuo supuestamente adoptó una actitud agresiva e incluso trató de retirarse del lugar.

Ante esta situación, los policías municipales procedieron a su aseguramiento, aplicando los protocolos correspondientes para controlar al sujeto y evitar mayores incidentes.

Según la información recabada, el hombre presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, así que fue llevado a las instalaciones de la Policía Municipal y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva.

También realizarán las pesquisas para confirmar si el detenido pertenece realmente al Servicio de Protección Federal.