Presunto disparo por accidente hiere a menor

Lesionado por proyectiles de arma de fuego resultó un menor de edad, quien fue trasladado hasta Palenque para recibir atención médica, situación que también provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información recabada de manera preliminar, el adolescente fue llevado por sus familiares a una clínica particular ubicada sobre la avenida 12 de Octubre, donde ingresó para ser atendido por las lesiones que presentaba.

Debido a que se trataba de un menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva para proteger sus derechos. Hasta el momento tampoco se ha dado a conocer públicamente su estado de salud.

Supuesta caza

Versiones obtenidas de manera extraoficial señalan que el incidente podría haberse registrado durante las primeras horas del martes en una zona selvática de Nueva Palestina, localidad perteneciente a la demarcación del municipio de Ocosingo.

Según esta versión, el adolescente se encontraba acompañado de familiares durante una presunta jornada de cacería, cuando aparentemente se produjo una detonación accidental de una escopeta.

Los proyectiles lo habrían alcanzado y le ocasionaron diversas lesiones; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si efectivamente se trató de un percance.

Tras conocerse el ingreso del menor a la clínica, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fiscalía General del Estado, llegaron y establecieron un perímetro preventivo en las cercanías.

La presencia policial se mantuvo mientras se recababan los primeros datos relacionados con el caso. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se dio la detonación, así como la procedencia del arma y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

Hasta el cierre de la información no se había emitido un reporte oficial con mayores detalles sobre el incidente ni sobre la evolución médica del adolescente.