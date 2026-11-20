Un trabajador de una empresa distribuidora de agua en garrafón protagonizó un aparatoso choque en Comitán: se pasó el alto y chocó contra un automovilista; después pretendió huir, pero fue perseguido y detenido por agentes de Vialidad y Tránsito Municipal.

Fue en el cruce de la 2a. calle Sur con 12a. avenida Poniente, en el barrio de Santa Ana, donde se registró el incidente alrededor de las 21:00 horas.

El choque ocurrió cuando la camioneta Nissan NP300, perteneciente a la purificadora “Inmaculada Concepción”, circulaba sobre la avenida con dirección al sur, pero al llegar al cruce el chofer no se detuvo y cruzó con falta de precaución.

Fue en ese momento que un Ford Fiesta color gris terminó impactándose contra la parte lateral de la camioneta, resultando con severos daños en la parte frontal.

El responsable, no obstante, aceleró la marcha y huyó, pero al circular en una calle de terracería ya no pudo continuar con la fuga, por lo que fue retenido por los afectados que le dieron persecución y corrieron detrás de la unidad.

Aparte sale herido

Al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios al chofer de la camioneta, quien resultó lesionado al estrellarse contra el parabrisas.

Fueron agentes de Vialidad y Tránsito Municipal que llegaron para atender el percance, detuvieron al chofer para ser trasladado a la comandancia municipal para que un médico legista lo certificara y le realizara una prueba del alcoholímetro. Después fue consignado ante un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.