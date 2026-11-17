Un automovilista fue detenido por agentes de la Policía Municipal debido a que manejaba en estado de ebriedad y provocó un accidente que dejó a un joven lesionado, hecho ocurrido en Comitán.

Fue sobre la 3a. Norte y 9a. Oriente, en el barrio Linda Vista, donde se registró el incidente alrededor del mediodía.

El ahora detenido manejaba un Nissan Tsuru color blanco, pero bajo los efectos etílicos, por lo que al no respetar la preferencia terminó por atropellar a un motociclista.

El afectado, un joven de 20 años, quedó tendido junto a una motocicleta Italika color negro con naranja, resultando con una lesión en la pierna derecha; debido a ello, vecinos solicitaron el apoyo al número 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal llegó para que paramédicos brindaran los primeros auxilios y realizaran las curaciones de la herida, aunque no ameritó el traslado al hospital regional.

En tanto, agentes de Vialidad y Tránsito, y Policía Municipal llegaron para atender la emergencia, deteniendo al automovilista que fue presentado ante un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.