Presuntos asaltantes son detenidos; aseguran armas

Dos hombres fueron detenidos en las primeras horas del martes, luego de que presuntamente intentaran cometer un asalto en un establecimiento comercial de Ocosingo. Durante el operativo les fueron aseguradas dos armas de fuego y una motocicleta.

De acuerdo con información preliminar, los individuos se desplazaban a bordo de una motocicleta y arribaron hasta el inmueble denominado Materiales de los Altos, donde presuntamente intentaron intimidar al personal de seguridad y a los empleados del negocio.

Desplegaron operativo

Según las primeras versiones, los sujetos habrían sacado armas cortas con las que pretendían amedrentar a los trabajadores; sin embargo, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre lo que ocurría, lo que permitió activar un operativo y movilizar a elementos de las corporaciones de seguridad hasta el lugar.

Los agentes desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar a los dos sospechosos. Tras ser rodeados, fueron sometidos y asegurados por los elementos policiacos, quienes procedieron a trasladarlos ante la autoridad competente.

Posteriormente, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Selva con sede en Ocosingo, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones para establecer su probable participación en los hechos.

De Tabasco y de Suchiate

De manera extraoficial trascendió que los detenidos serían personas procedentes de otras entidades. Uno de ellos tendría aproximadamente 60 años de edad y sería originario del estado de Tabasco, mientras que el otro tendría alrededor de 20 años y sería procedente del municipio de Suchiate.

Durante la revisión, al parecer les fueron localizadas entre sus pertenencias dos pistolas aparentemente del calibre .9 milímetros (mm), además de la motocicleta en la que se desplazaban.

Las autoridades mantienen bajo resguardo las armas y el vehículo como parte de los indicios relacionados con la investigación. Será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades correspondientes y definir la situación legal de ambos detenidos.