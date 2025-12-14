Presuntos peregrinos son atropellados por combi

Dos presuntos peregrinos motociclistas resultaron gravemente lesionados tras verse involucrados en un accidente de tránsito sobre la carretera que comunica a Comitán de Domínguez con La Trinitaria, a la altura del acceso a la localidad Michoacán.

De acuerdo con versiones de testigos, el percance ocurrió cuando el conductor de una motocicleta marca Italika 125Z —en la que viajaban dos personas— intentó incorporarse a la vía principal sin las debidas precauciones.

Lo anterior provocó que le cortara la circulación a una unidad de transporte público en modalidad de colectivo, marca Toyota Hiace, que cubre la ruta Comitán-Lagos de Montebello.

Malheridos

El impacto fue de consideración y provocó que ambos ocupantes de la motocicleta salieran proyectados varios metros fuera de la cinta asfáltica, quedando tendidos a un costado de la carretera.

Presentaban múltiples lesiones, entre ellas fracturas expuestas y golpes severos en distintas partes del cuerpo.

El chofer de la combi y algunos pasajeros descendieron de la unidad para auxiliar a los heridos y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los heridos, quienes fueron estabilizados y trasladados de urgencia a un hospital de la región, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento de los hechos, resguardar la zona y ordenar el traslado de los vehículos al corralón correspondiente, mientras se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, se presume que los lesionados formaban parte de un grupo de peregrinos guadalupanos, ya que uno de los cascos portaba una calcomanía con la leyenda “Peregrinos motociclistas guadalupanos”.