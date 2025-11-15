Privación de la libertad desata enfrentamiento

Cuatro personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad originó una intensa balacera que duró al menos 25 minutos en los límites de El Arenal, situado al extremo poniente sur de la ciudad capital.

El reporte se dio alrededor de las 03:20 horas, cuando un joven a bordo de una motocicleta arribó al puesto de control el C-7 ubicado sobre El Camino al Arenal.

Ahí, dijo que un grupo de sujetos armados había ingresado a un rancho y tras realizar diversas detonaciones por arma de fuego al aire, se llevaron a cuatro personas.

De inmediato los oficiales de la Guardia Estatal se movilizaron a la zona y, por sorpresa, al internarse sobre un camino de terracería, se toparon con dos unidades particulares en donde iban los civiles armados y la familia.

Intenso enfrentamiento

Al obligar a que se entregaran, comenzaron las detonaciones por arma de fuego. La refriega duró al menos 25 minutos.

Los vehículos particulares hicieron maniobras para poder abrirse camino y durante el trayecto fueron dejando a sus víctimas.

Finalmente, un presunto involucrado en estos hechos fue detenido y los demás lograron darse a la fuga tomando rumbo desconocido.

Cabe señalar que al interior de las unidades se encontró abundante sangre, por lo que se presume que hubo civiles armados lesionados.

Las víctimas fueron trasladadas hasta el módulo del C-7, en donde recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal.

En tanto, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de las pesquisas.