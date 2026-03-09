Privan de la libertad a uno y huye otro

Una fuerte movilización policial en la 3.ª Norte y 3.ª Poniente, en la zona Centro de la ciudad capital, se dio luego del reporte de un caso de privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con datos recabados, lo anterior se registró alrededor de las 14:35 horas. Ante el llamado, elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la céntrica localización.

Ahí, se informó que civiles armados encañonaron presuntamente a dos personas; sin embargo, solo una de ellas fue subida a la fuerza a un vehículo particular.

El segundo, no obstante, pudo refugiarse y tomar rumbo desconocido.

Debido a esto, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes.

Asimismo, se pidió apoyo para revisar las cámaras de videovigilancia de los establecimientos cercanos.

Cabe destacar que los uniformados no dieron mayores detalles y se desconocen los datos personales de la persona privada de la libertad de manera ilegal.

Por otro lado, curiosos acotaron que los civiles armados encañonaron a la víctima y tras ingresarla por la fuerza a un unidad motriz particular, huyeron a toda velocidad.