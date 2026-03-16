Privan ilegalmente de la libertad a tres

A punto de ser privado ilegalmente de la libertad estuvo un taxista de aplicación, sobre la calle Tamarindo y avenida Comitán de la colonia Vida Mejor, en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, los pasajeros no corrieron con la misma suerte.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 12:50 horas del domingo. Elementos policiacos se movilizaron sobre la prolongación de la 5.ª Norte y calle Tulum de la colonia Maya Burocrática.

Ahí, se informó que una persona del sexo masculino —identificada como Gerardo Alonso “N” (26 años), de oficio taxista de la plataforma DiDi— se desplazaba a bordo de un Nissan Versa de color blanco, con placas de circulación de Chiapas.

Mencionó que minutos antes subió a tres personas (dos hombres y una mujer) en la dirección mencionada. Los pasajeros le indicaron que los trasladaran a la Central de Abasto, pues iban a recoger dinero.

Sin embargo, al arribar le dijeron al ruletero que no había llegado quien les entregaría el efectivo, así que le pidieron que los regresara a Vida Mejor.

Al llegar, los usuarios descendieron y justo cuando se disponía el chofer a retirarse, una camioneta Ford Explorer de color blanco le cerró el paso.

Del interior bajaron tres sujetos encapuchados y portando armas de fuego. Uno de ellos, con palabras altisonantes, encañonó al conductor y fue entonces que el trabajador del volante impactó a la unidad y emprendió la huida. Dos balazos se impactaron en el medallón del transporte público.

Sin embargo, los tres pasajeros fueron subidos por la fuerza a la SUV para posteriormente irse de la zona.

Fue sobre la prolongación de la 5.ª Norte y calle Tulum de la colonia Maya Burocrática en donde el chofer pidió apoyo de las fuerzas del orden.

Finalmente, fue trasladado ante las instancias correspondientes para rendir su declaración de lo sucedido.