Provoca accidente por presunta falla mecánica

Un aparatoso accidente en el que un vehículo impactó a dos automóviles y una motocicleta, para luego terminar volcado, ocurrió sobre la 20.ª calle Oriente entre la 3.ª avenida y 3.ª privada Sur de Tapachula, dejando daños materiales de alta consideración y a una persona de origen cubano lesionada.

Carambola

Se dijo que la unidad de color blanco se desplazaba de oriente a poniente sobre la 20.ª calle Oriente, cuando al parecer por una falla mecánica el conductor perdió el control chocando contra un Toyota Corolla que iba en sentido contrario, una camioneta Chevrolet Captiva que estaba estacionada y una motocicleta, para acabar con las llantas hacia arriba.

Auxilio

Ante el reporte del percance se movilizaron elementos de las corporaciones policiacas y de los servicios de emergencia, los cuales brindaron auxilio al cubano, quien iba en la motocicleta y resultó con diversas lesiones, así que fue trasladado a un hospital.

Asimismo, los elementos de seguridad resguardaron la zona para que la Policía Estatal Vial Preventiva, se encargara de iniciar con las investigaciones y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

Se dijo que el conductor del vehículo fue asegurado para ser puesto a disposición de la autoridad ministerial competente que determinará su situación jurídica.

Asimismo, se estableció que las afectaciones materiales superan los 150 mil pesos.

Se dijo que las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona permitirán establecer la forma en la que se dio el percance.