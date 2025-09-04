Provoca choque múltiple en semaforazo

Tres vehículos y una motocicleta se vieron involucrados en un aparatoso accidente vehicular sobre el libramiento Sur de Tapachula, la entrada al fraccionamiento Buenos Aires, cuando uno de los involucrados no respetó el alto del semáforo.

Se informó que el conductor de una camioneta tipo Pick-Up color blanco, que circulaba de poniente a oriente sobre el libramiento Sur, rebasó a una pipa por el acotamiento y se cruzó el alto del semáforo.

Uno tras otro

Por ese motivo, primero se impactó contra una camioneta negra y posteriormente a una combi del servicio colectivo, además de un motociclista.

Ante el reporte del fuerte accidente se movilizaron elementos de las corporaciones policíacas estatales y municipales, así como paramédicos de Protección Civil (PC), quienes acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones.

A consecuencia del percance, el motociclista resultó con golpes leves y no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital. Asimismo, se indicó que los daños materiales son de alta consideración.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar con las investigaciones relacionadas con el accidente, ordenando el retiro de las unidades que fueron trasladadas en grúas hacia un corralón oficial, para ser puestas a disposición del Ministerio Público (MP).