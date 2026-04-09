Provoca colisión al conducir en presunta ebriedad

Un automovilista presuntamente bajo los influjos del alcohol provocó un percance automovilístico y después intentó agredir a los oficiales de Tránsito y Vialidad Municipal, esto sobre la intersección del libramiento Sur y bulevar Cerro del Jolote, en Tuxtla Gutiérrez.

El reporte se recibió alrededor de las 21:00 horas, lo que movilizó a elementos de seguridad. En el lugar fueron localizados dos vehículos siniestrados, una camioneta tipo pick up y un automóvil particular, así como a una persona que presentaba comportamiento agresivo.

Velocidad excesiva

De acuerdo con los reportes, el conductor de la camioneta circulaba a exceso de velocidad cuando impactó contra el otro vehículo. Al arribo de los elementos policiales, el hombre se identificó como miembro activo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y comenzó a agredir de forma verbal a los agentes.

Energúmeno detenido

Ante la situación, los elementos procedieron a su aseguramiento y lo trasladaron a una patrulla. Durante el traslado, el sujeto continuó emitiendo insultos tanto a los policías como a personas que se encontraban en las inmediaciones.

Por último, una grúa realizó el retiro de la camioneta involucrada, la cual fue trasladada a un corralón. El detenido y la unidad quedaron a disposición de la autoridad competente que determinará su situación jurídica.