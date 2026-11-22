Un apresurado conductor de una camioneta pick up provocó una colisión contra una Suv en Comitán. El saldo fue de dos lesionados y daños materiales, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Alrededor de las 10:20 horas se reportó el accidente sobre la 30a. calle Sur -carretera a Zapata- en el cruce con la avenida Josefina García, en la colonia Mariano N. Ruiz.

El choque ocurrió cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux color blanco circulaba sobre la avenida rumbo al sur y pretendió incorporarse a la carretera para dirigirse al oriente.

No obstante, en la maniobra pretendió ganarle el paso a una Suv Nissan Kicks color azul que se dirigía al poniente, lo que derivó en la colisión que dejó a la conductora y a su hijo policontundidos. Testigos reportaron el hecho a emergencia 911.

Brindan atención

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil arribó en minutos a la escena donde paramédicos brindaron los primeros auxilios a los lesionados. Tras valorarlos determinaron que no ameritaban el traslado al hospital.

Agentes de Vialidad y Tránsito Municipal atendieron el percance, mediaron entre los involucrados para que dialogaran y llegaran a un acuerdo armonioso para la reparación de daños y deslindar responsabilidades.