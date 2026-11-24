Un hombre lesionado y una fuerte movilización de elementos policiales en vialidades del municipio de Cintalapa fue el saldo de un reporte al número de emergencia 911. Del contexto del incidente, ya las fuerzas del orden investigan al respecto para esclarecerlo.

Trascendió que minutos antes de las 16:00 horas, vecinos del barrio San Martín que se ubica sobre la 6a. Poniente, entre 8a. y 9a. Sur, reportaron un siniestro donde se especifica sobre una persona con lesiones en el cuerpo por presunta detonación de arma de fuego.

En ese sentido, se informó que los elementos de la Guardia Estatal Preventiva y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal del Mando Unico arribaron al lugar en cuestión para realizar las investigaciones necesarias, a su vez colocando un acordonamiento sobre los extremos de la calle del barrio para permitir los trabajos de los cuerpos de emergencia.